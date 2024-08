Volley femminile, la Turchia di Santarelli in semifinale alle Olimpiadi: Melissa Vargas 42 punti, ora Italia o Serbia

La Turchia ha sconfitto la Cina per 3-2 (23-25; 25-21; 26-24; 21-25; 15-12) e si è qualificata alle semifinali del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Campionesse d’Europa sono riuscite a rimontare dopo aver perso il primo set, essersi portate sul 2-1, essersi fatte trascinare al tie-break ed essersi trovate sotto per 9-10 nella frazione decisiva.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che erano state surclassate dall’Italia per 3-0 nell’ultimo incontro della fase a gironi, proseguono la propria avventura nella rassegna a cinque cerchi e ora se la dovranno vedere contro la vincente della sfida tra Italia e Serbia in programma questa sera (ore 21.00): le anatoliche avranno un’occasione di rivincita oppure incroceranno le Campionesse del Mondo?

La Cina, che aveva vinto il proprio girone davanti a USA e Serbia, si divora un po’ le mani per non essere stata cinica nei momenti caldi del tie-break. Alle asiatiche non sono bastate le attaccanti Yingying Li (25 punti, 5 ace), Zhu Ting (19 punti, 4 muri) e Xiangyu Gong (18 punti), la centrale Xinyue Yuan ha messo a segno 11 punti (4 muri) affiancata in reparto da Yuanyuan Wang (8 punti).

La Turchia è stata trascinata da una surreale Melissa Vargas, autrice di 42 punti (2 muri, 2 ace), mattattrice assoluta e sostenuta in attacco dalle schiacciatrici Hande Baladin (12 punti) ed Ebrar Karakurt (7), 9 punti per la centrale Eda Erdem affiancata da Zehra Gunes (7).