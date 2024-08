Volley femminile, la Cina asfalta la Francia. Gruppo A delle Olimpiadi apertissimo

La Cina vince 3-0 (25-18 25-16 25-19) con la Francia e apparecchia un’ultima giornata da sogno nel gruppo A delle Olimpiadi 2024. Prestazione solida delle asiatiche, che si sbloccano dopo la sconfitta all’esordio con gli Stati Uniti. Troppo grande la differenza alla South Paris Arena con le padrone di casa, che con questa sconfitta ora sono spalle al muro.

Repubblica Popolare Cinese che chiude con il 43/97 in attacco, mettendo a terra due ace e stampando ben 12 muri. La migliore delle asiatiche è Li Yingying, 14 punti (1 ace e 1 muro), mentre sono altre tre ad andare in doppia cifra: Wang Yuanyuan (13 punti), Zhu Ting (12 punti) e Gong Xiangu (10). Alle transalpine non basta la buona prestazione di Lucille Gicquel, che si ferma a 10 punti. Non riesce a fare la differenza Helena Cazaute, per la schiacciatrice appena 11 punti e un’efficienza in attacco del 15%.

Già dalla partenza si capisce la musica della serata, con la Cina che piazza i cinque punti senza colpo ferire. Francia che nel primo parziale non trova più una parità, con le asiatiche che lo chiudono con il pilota automatico. Nel secondo set si rivive esattamente l’avvio del precedente (5-0 per le cinesi), che anche in questo caso non si voltano più indietro. Un po’ più di battaglia nel terzo parziale, lottato con le padrone di casa capaci di rimanere in scia fino al 13-14, ma poi una serie di quattro punti consecutivi per la Cina mette di fatto la fine alla contesa.

Con questa vittoria la Cina si prende la vetta di un combattutissimo girone A, il gruppo di ferro al femminile di questi Giochi Olimpici. Le asiatiche si giocheranno il primato del girone con la Serbia nello scontro diretto dell’ultimo match, ma attenzione agli Stati Uniti contro la Francia. Un girone in cui potrebbe succedere di tutto, con l’Italia che dovrà stare guardinga perché incontrare ai quarti la terza o la seconda di questo raggruppamento non sarebbe simpatico.