Volley femminile, Italia-Turchia: precedenti favorevoli, due vittorie alle Olimpiadi e due successi in stagione

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale scenderà in campo per sfidare le Campionesse d’Europa di fronte al pubblico della South Paris Arena, con il chiaro intento di meritarsi la qualificazione alla finale per l’oro da disputare domenica 11 agosto contro la vincente di Brasile-USA.

L’appuntamento è per stasera (ore 21.00), quando le vincitrici dell’ultima Nations League incroceranno le anatoliche per la 73ma volta nella storia: il bilancio è di 51 vittorie e 21 sconfitte per il Bel Paese, l’auspicio è che la striscia positiva si prolunghi e che tra tre giorni si possa andare a caccia del bersaglio grosso dopo non aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale nella storia a cinque cerchi.

L’ultimo precedente è vecchio di appena quattro giorni: lo scorso 4 agosto le ragazze del CT Julio Velasco si imposero con un secco 3-0 nell’ultimo match della fase a gironi, ma oggi si ripartirà da zero e tutto può cambiare in una sfida da dentro o fuori, anche perché domenica le ragazze di coach Daniele Santarelli non avevano giocato al meglio.

Occorrerà arginare la bordate dell’opposto Melissa Vargas: ci sarà bisogno di una grande prestazione difensiva e servirà sfruttare tutte le occasioni in attacco per avere la meglio. In stagione le due squadre si sono affrontare anche in Nations League, con l’affermazione della nostra Nazionale per 3-1 nella fase preliminare di un torneo poi vinto in pompa magna.

C’è un altro precedente alle Olimpiadi, risale alla fase a gironi di Tokyo 2020 quando furono Paola Egonu e compagne a imporsi per 3-1 (ma ai tempi non avevano Vargas a disposizione). Lo scorso anno la Turchia vinse la semifinale degli Europei per 3-2, ma l’Italia era ai minimi termini nel penultimo capitolo dell’era Mazzanti, priva di diverse attuali titolari e con Egonu messa a lungo ai margini.