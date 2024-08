Volley femminile, il palmares dell’Italia: con le Olimpiadi le azzurre hanno vinto tutto!

L’Italia ha completato il cerchio conquistando la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha trionfato alla South Paris Arena al termine di una cavalcata semplicemente trionfale, in cui è stato concesso alle avversarie un solo set (contro la Repubblica Dominicana all’esordio), salvo poi infilare successi perentori per 3-0 contro grandi corazzate in una fase a eliminazione diretta semplicemente leggendaria.

Sotto i colpi di Anna Danesi e compagne si sono arrese Serbia (Campionesse del Mondo), Turchia (Campionesse d’Europa) e USA (Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020), a dimostrazione di uno strapotere totale inscenato dalle ragazze del CT Julio Velasco. Si tratta di una prima volta storica per il Bel Paese: prima di questa settimana la squadra femminile non si era mai spinta oltre i quarti di finale ai Giochi e oggi è riuscito addirittura a salire sul trono al primo atto conclusivo disputato nel massimo evento sportivo.

L’Italia ha così vinto davvero tutto. L’apoteosi ai Giochi arriva dopo il trionfo ai Mondiali nel 2002 (tra l’altro battendo proprio le americane in finale), le tre affermazioni agli Europei (2007, 2009, 2021), i due sigilli in Nations League (2022 e 2024) e le due stoccate nell’ormai decaduta Coppa del Mondo (2007 e 2011). Il movimento tricolore entra definitivamente nella massima dimensione e da numero 1 del ranking FIVB festeggia un’annata leggendaria. Di seguito il palmares della Nazionale Italiana di volley femminile.

PALMARES ITALIA VOLLEY FEMMINILE

OLIMPIADI

Oro a Parigi 2024

MONDIALI

Oro a Germania 2002

Argento a Giappone 2018

Bronzo a Polonia/Paesi Bassi 2022

EUROPEI

Oro a Lussemburgo/Belgio 2007

Oro a Polonia 2009

Oro a Serbia/Croazia/Romania/Bulgaria 2021

Argento a Bulgaria 2001

Argento a Croazia 2005

Bronzo a Germania Ovest 1989

Bronzo a Italia 1999

Bronzo a Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia 2019

NATIONS LEAGUE

Primo posto nel 2022 e primo posto nel 2024

COPPA DEL MONDO (decaduta)

Primo posto nel 2007 e nel 2011

GRAND CHAMPIONS CUP (decaduta)

Primo posto nel 2009