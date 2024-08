Volley femminile, il Brasile travolge il Giappone alle Olimpiadi: Gabi e Ana Cristina straripanti, Polonia agganciata

Il Brasile ha sconfitto il Giappone con un secco 3-0 (25-20; 25-17; 25-18) nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le verdeoro hanno replicato il successo ottenuto tre giorni fa contro il poco quotato Kenya e si sono issate al comando della Pool B con due affermazioni e sei punti, alla pari con la Polonia: entrambe si sono qualificate ai quarti di finale, sarà lo scontro diretto in programma domenica 4 agosto a determinare il primo posto nel raggruppamento, fondamentale visto che sarà la classifica combinata dei tre gironi a definire il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Le ragazze di Zé Roberto hanno preso in mani le redini del gioco in maniera perentoria, schiacciando in lungo e in largo le asiatiche, incappate nel secondo ko nel torneo e ora obbligate a battere il Kenya per 3-0 e a sperare in risultati favorevoli dagli altri raggruppamenti per proseguire il cammino come una delle due migliori terze. Ci si aspettava qualcosa in più dalle grande difesa delle nipponiche, che invece sono state travolte dal grande muro delle sudamericane (10 contro 3) e dall’attacco decisamente ficcante di una delle grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro.

A trascinare le verdeoro sono state le schiacciatrici Gabriela “Gabi” Braga (17 punti) e Ana Cristina (13 punti, 2 muri), l’opposto Rosamaria Montibeller ha chiuso con 9 punti a referto, al centro Ana Carolina (8 punti, 4 muri) e Thaisa (6) sotto la regia di Roberta Silva Ratke. Tra le fila del Giappone la migliore è stata Sarina Nishida (10), 9 punti per Arisa Inoue, 5 a testa per Kotona Hayashi, Nichika Yamada, Yukiko Wada.