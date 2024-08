Volley femminile, il Brasile spazza via la Repubblica Dominicana ed è in semifinale alle Olimpiadi

Tutto fin troppo facile per il Brasile, che spazza via in poco più di un’ora la Repubblica Dominicana e si prende la qualificazione in semifinale alle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Il quarto più squilibrato sulla carta si dimostra una lezione pallavolistica, con le sudamericane, forse favorite numero uno per la medaglia d’oro, che asfaltano le caraibiche con un netto e perentorio 3-0 (25-22 25-13 25-17). C’è un po’ di battaglia solo nel primo set, poi le dominicane si sciolgono ed è una formalità per le brasiliane.

Per Gabi e compagne ora in semifinale si prospetta una sfida sicuramente più complessa, contro la vincente di Stati Uniti-Polonia. Alla South Paris Arena 1 la squadra di Zé Roberto continua il suo percorso netto, con quattro partite giocate e altrettante vinte, ma soprattutto 12 set portati a casa contro gli zero lasciati per strada. Il primo parziale è quello più tirato, con la difesa della Repubblica Dominicana che funziona e le brasiliane che invece hanno qualche problema in attacco. Caraibiche che riescono a non far scappar via le più quotate avversarie fino a metà parziale, ma poi il break che porta le sudamericane sul 18-13 sancisce di fatto la fine della partita.

Il primo set si chiude con il mani fuori di Gabi, che fa un po’ il bello e il cattivo tempo delle sudamericane. Anche l’alba del secondo set è all’insegna dell’equilibrio, ma dall’otto pari un incredibile parziale di 17-5 consegna in diciannove minuti esatti il parziale al Brasile. Nel terzo set è la Dominicana che prova a mettere il naso davanti, ma viene ben presto superata e sorpassata dalle verdeoro. Dal dieci pari in poi non c’è più partita, con i titoli di coda che scorrono via rapidamente fino al primo tempo conclusivo di Thaisa.

Partita monumentale della solita Gabi, che chiude come top scorer con 20 palloni messi a terra in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Per il Brasile in doppia cifra anche Ana Cristina (14) e Rosamaria Montibeller (11). Non bastano alla Repubblica Dominicana i 12 punti di Isabel Pena, per un match dove la differenza tra le due squadre in campo è stata davvero enorme.