Volley femminile, il Brasile non lascia neanche un set per strada con la Polonia. Ai quarti sarà Italia-Serbia

Il Brasile non lascia neanche un set per strada. Le sudamericane battono 3-0 (25-21 38-36 25-14) la Polonia e si qualificano ai quarti di finale come prime nel ranking combinato delle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Con questa vittoria l’Italia è la seconda tra le squadre che hanno passato il turno, e si troverà di fronte la Serbia, nella riedizione della sfida di tre anni fa, che darà l’accesso alla zona medaglie.

La chiave di tutto il match è stato l’infinito secondo set, di una partita altrimenti filata via rapidamente. Il primo parziale è una lotta fino al 13-13, poi quattro punti di fila del Brasile indirizzano il tutto. Anche il secondo parziale sembravvolare verso il Sud America, ma quando le verdeoro conducono 19-13 una clamorosa rimonta delle polacche porta alla parità. Sono addirittura cinque i set point annullati dalle europee, poi una bagarre incredibile si risolve solo dopo uno scambio infinito di emozioni.

Il contraccolpo psicologico per le polacche è deleterio. Nel terzo parziale infatti non c’è più partita, con il dominio delle brasiliane che in appena venti minuti chiudono i conti. La vittoria del secondo set da parte di Joanna Wolosz e compagne poteva regalare all’Italia la Repubblica Dominicana ai quarti, avversario più morbido passato dai gironi, che invece sarà quello delle brasiliane.

La migliore del Brasile è Gabriela Braga Guimares, che mette a terra 21 palloni. Vanno in doppia cifra anche Rosamaria Montibeller (18), Ana Carolina da Silva (10), Oliveira Menezes (10) e Thaisa (10). Tra le polacche la top scorer è Magdalena Stysiak (13), ma non basta neanche per portare a casa un set. Domani alla South Paris Arena 1 i quarti di finale maschili, martedì invece quelli femminili.