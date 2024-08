Volley femminile, chi affronterà l’Italia ai quarti? Le ipotesi migliore e quella peggiore alle Olimpiadi

L’Italia attende di sapere quale sarà la sua avversaria nei quarti di finale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha concluso la fase a gironi a punteggio pieno con tre successi e nove punti (3-1 contro la Repubblica Dominicana, 3-0 contro l’Olanda e 3-0 contro la Turchia), meritandosi il primo posto nella Pool C, ma bisognerà aspettare l’esito di Brasile-Polonia (in programma alle ore 21.00, scontro diretto al vertice della Pool B) per conoscere la classifica combinata nella sua interezza.

Sarà proprio la graduatoria unificata tra i tre gironi a determinare il tabellone della fase a eliminazione diretta: le tre vincitrici verranno collocate tra primo e terzo posto seguendo nell’ordine numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde classificate verranno posizionate tra quarta e sesta piazza adottando il medesimo criterio; le due migliori terze classificate saranno settima e ottava, sempre in base al già citato parametro.

La prima affronterà l’ottava, la quarta incrocerà la quinta, la seconda se la dovrà vedere con la settima, la terza sfiderà la sesta. L’Italia sarà o prima o seconda in questa graduatoria. Le azzurre saranno sicuramente prime se la Polonia dovesse sconfiggere il Brasile per 3-1 o 3-2, oppure se le sudamericane dovessero avere la meglio al tie-break. Se la compagine europea dovesse imporsi per 3-0 allora l’Italia dovrebbe sperare di avere un migliore quoziente punti rispetto alle biancorosse per restare davanti. Stesso discorso in caso di affermazione delle verdeoro per 3-1.

Chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? L’ipotesi migliore è legata al primo posto nella classifica combinata, che porterebbe in dote l’incrocio con la non irresistibile Repubblica Dominicana (già battuta nella fase a gironi). In caso di seconda piazza, però, lo scenario sarebbe decisamente complicato: si affronterebbe la settima compagine della combinata, ovvero la miglior terza classificata dei tre giorni. Uscirà dalla Pool A e sarà la peggiore tra USA, Cina e Serbia: le americane sono al momento al comando con 2 vittorie (6 punti) davanti ad asiatiche (2 successi, 5 punti) e balcaniche (una affermazione, 4 punti).

Alle ore 17.00 è previsto il confronto tra le Campionesse del Mondo di Tijana Boskovic e il sestetto guidato da Zhu Ting: in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 (non importa in favore di chi), la vincente sarà prima, gli USA secondi e la perdente terza (dunque potenziale avversaria dell’Italia); in caso di successo della Cina al tie-break allora le asiatiche sarebbero prime, gli USA secondi e la Serbia terza; in caso di affermazione delle balcaniche al tie-break si genererebbe una situazione intricatissima con le tre squadre in perfetta parità (2 vittorie, 6 punti, 8-5 il quoziente set) e dunque sarebbe il quoziente punti a decidere la classifica.

ITALIA PRIMA NELLA CLASSIFICA COMBINATA DELLE OLIMPIADI SE…

Il Brasile batte la Polonia per 3-2.

La Polonia batte il Brasile per 3-1 o 3-2.

La Polonia batte il Brasile per 3-0. In questo caso Italia e Polonia sarebbero alla pari per numero di vittorie (3), punti (9), quoziente set (9.000). Deciderebbe il quoziente punti: al momento le azzurre sono a +54 (1.271), le biancorosse a +31 (1.218).

Il Brasile batte la Polonia per 3-1. In questo caso Italia e Brasile sarebbero alla pari per numero di vittorie (3), punti (9), quoziente set (9.000). Deciderebbe il quoziente punti: al momento le azzurre sono a +54 (1.271), le verdeoro a +56 (1.595).

CHI AFFRONTA L’ITALIA AI QUARTI DI FINALE?