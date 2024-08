Volley, chi affronta l’Italia ai quarti delle Olimpiadi? Le combinazioni in base al risultato con la Polonia e cosa conviene

L’Italia affronterà la Polonia nell’ultimo incontro della fase a gironi del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento di oggi pomeriggio (ore 17.00) metterà in palio il primo posto nel raggruppamento, fondamentale in vista della fase a eliminazione diretta visto che sarà la classifica combinata tra i tre gironi a determinare il tabellone dai quarti alla finale. I Campioni del Mondo, già certi del passaggio del turno, incroceranno i Campioni d’Europa con una serie di combinazioni alla mano da tenere in seria considerazione e conoscendo già quale sarà l’avversaria ai quarti di finale.

Se l’Italia batte i biancorossi per 3-0 o 3-1 allora sarà prima nella combinata e incrocerà l’ottava classificata, ovvero il Giappone (peggiore tra le due migliori terze classificate). Se gli azzurri dovessero spuntarla al tie-break allora chiuderebbero tra la prima e la terza posizione: i ragazzi di Fefé De Giorgi sarebbero infatti alla pari con Slovenia e USA per numero di vittorie (3), punti ottenuti (8) e quoziente set (9-3), dunque deciderebbe il quoziente punti che però evolverà in base alla partita odierna. In questo caso la sfida sarebbe al Giappone (in caso di primo posto), al Brasile (se seconda) oppure, in caso di terza posto, alla peggiore tra Francia, Polonia e Germania (deciderà il quoziente punti).

Sono invece due le combinazioni in caso di sconfitta: il ko per 2-3 o per 1-2 spedirebbe la nostra Nazionale all’incrocio terribile contro la Francia, padrona di casa e Campionessa Olimpica a Tokyo 2020; un netto passo falso contro la Polonia (0-3) offrirebbe il testa a testa con la Slovenia. A fare maggiore paura sono i possibili incastri che portano allo scontro diretto contro i Galletti di Andrea Giani, anche se il Brasile crea sempre molto timore (è stato sconfitto nella fase a gironi, ma rappresenta un autentico tabù per i nostri colori). La Slovenia (anche se ha battuto la Francia) e il Giappone (decisamente arcigno) sono le opzioni più gradite.

CHI SFIDA L’ITALIA AI QUARTI DELLE OLIMPIADI

Se l’Italia vince 3-0 contro la Polonia: Italia prima, sfida il Giappone

Se l’Italia vince 3-1 contro la Polonia: Italia prima, sfida il Giappone

Se l’Italia vince 3-2 contro la Polonia: Italia tra primo e terzo posto (stesse vittorie, punti, quoziente set di Slovenia e USA, decide quoziente punti), sfida Giappone se prima, Brasile se seconda, la peggiore tra Francia, Polonia e Germania (decide quoziente punti) se terza

Se l’Italia perde 2-3 contro la Polonia: Italia quarta, sfida la Francia

Se l’Italia perde 3-1 contro la Polonia: Italia quarta, sfida la Francia

Se l’Italia perde 3-0 contro la Polonia: Italia sesta, sfida la Slovenia