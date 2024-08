Volley, Andrea Giani primo italiano a vincere le Olimpiadi: dall’argento da giocare al sigillo da CT

Andrea Giani si è consacrato, laureandosi Campione Olimpico alla guida della Francia. Il CT della Nazionale transalpina di volley maschile ha fatto festa di fronte al pubblico della South Paris Arena, che ha spinto i Galletti verso il secondo trionfo consecutivo ai Giochi, impresa riuscita in passato soltanto a Unione Sovietica e USA. I padroni di casa hanno annichilito la Polonia in una finale rivelatasi particolarmente avvincente e appassionante, ma chiusa con un secco 3-0 in favore della compagine che aveva già giganteggiato a Tokyo.

Andrea Giani è diventato il primo italiano a conquistare la medaglia d’oro ai Giochi nella pallavolo. In passato un connazionale non era andato oltre l’argento: gli azzurri, da giocatori, non erano mai andati oltre l’argento ad Atlanta 1996, ad Atene 2004 e a Rio 2016; stesso discorso vale per i Commissari Tecnici Julio Velasco, Gian Paolo Montali e Gianlorenzo Blengini.

Il 54enne nativo di Napoli era in campo ad Atlanta e Atene in occasione delle amarissime finali perso contro l’Olanda e il Brasile. L’ex pallavolista, che nel proprio palmares vanta anche il bronzo a Sydney 2000 e le tre apoteosi ai Mondiali con la Generazione dei Fenomeni (1990, 1994, 1998), si trova sulla panchina della Francia dal 2022, in precedenza aveva guidato la Slovenia e la Germania alle finali europee.