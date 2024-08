VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della tredicesima tappa: numero di Woods in fuga

Altra fuga e altro numero di un uomo in solitaria: stavolta a vincere è stato un fantastico Michael Woods che ha staccato i compagni di fuga ed è arrivato con le braccia al cielo sul traguardo della tredicesima tappa della Vuelta a España 2024 a Puerto de Ancares.

Una frazione che soprattutto è stata fondamentale per quanto riguarda le sorti della classifica generale: Primoz Roglic ha recuperato ben 1’50” sul leader della classifica generale su Ben O’Connor e adesso è appena a 1’21” dall’australiano. Una Vuelta più che mai aperta che potrebbe darci ulteriori indicazioni nei prossimi giorni, ma l’inerzia sembra andare dalla parte dello sloveno.

Ecco il video dell’ultimo chilometro:

Woods proves again that he is the king of the steep slopes. Relive the last KM thanks to @CarrefourES!

Woods es el rey de los muritos. ¡Revive el último KM del ganador de la etapa gracias a @CarrefourES! #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/win73tsU6k

— La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024