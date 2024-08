VIDEO Tamberi, i salti della qualificazione alle Olimpiadi: l’asticella ha traballato a 2,24

Due salti alla prima prova, poi un 2,27 non superato. Gianmarco Tamberi approda in ogni caso, nonostante i malanni degli scorsi giorni, alla finale di salto in alto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’azzurro è riuscito, nonostante un’asticella traballante, a conquistare il pass per l’ultimo atto: potrà dunque difendere il titolo conquistato tre anni fa in quel di Tokyo sabato sera.

Andiamo a rivivere i due salti riusciti ed i tre errori alla misura che sarebbe stata di qualificazione (il passaggio del turno è arrivato comunque entrando nei dodici).