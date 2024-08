VIDEO Sinner-Tiafoe 2-0: riviviamo la sintesi della finale a Cincinnati

Jannik Sinner ha terminato nel migliore dei modi la propria settimana a Cincinnnati (USA). L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto nella Finale del Masters1000 dell’Ohio contro lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. Un confronto in cui il padrone di casa ha fatto partita pari con Jannik per un set, ma perso il primo al tie-break non c’è stato più match.

La differenza tra i due è stata evidente e Sinner ha potuto fare un po’ quello che ha voluto, imponendo il suo ritmo infernale da fondo e non consentendo a Tiafoe di tornare in auge. Una prestazione consistente quella del pusterese che ha così ottenuto il suo terzo titolo 1000 in carriera, il secondo in questo 2024, portando a 15 le affermazioni nel massimo circuito internazionale.

Una stagione eccezionale dell’azzurro, se si tiene conto del quinto torneo vinto in altrettanti finali disputate. Non è un caso che grazie a questo riscontro, le vette del ranking ATP e della Race ne risultino ulteriormente rafforzate. Un’indicazione confortante in vista degli imminenti US Open, che hanno preso già il via per quanto concerne il tabellone di qualificazione.

Di seguito il video della Finale: