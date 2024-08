VIDEO Italia-Turchia 3-0 volley femminile, la sintesi della semifinale: le azzurre dominano

Una serata storica per la pallavolo femminile italiana, che per la prima volta è certa di mettersi al collo una medaglia alle Olimpiadi. La South Paris Arena 1 è teatro di una delle più grandi partite della nostra nazionale, che in semifinale spazza via dal campo la Turchia, con un netto e perentorio 3-0 (25-22 25-19 25-22). Una prestazione maiuscola da parte di tutte le ragazze, che ora giocheranno per il metallo più pregiato.

Una partita che, soprattutto nel primo e nel terzo set, è stata lineare nel suo svolgimento. Ossia, la Turchia di Daniele Santarelli che trova il break e va avanti di tre o quattro punti, l’Italia che con pazienza ricuce lo strappo, aggancia le anatoliche e poi le sorpassa senza più girarsi indietro. Nel secondo parziale è invece una lotta furibonda punto a punto fino al diciotto pari, quando un parziale di sette a uno dà il doppio vantaggio alle azzurre del CT Julio Velasco.

Un break procurato soprattutto dall’innesto di Ekaterina Antropova, devastante al servizio. L’allenatore argentino ha gestito la partita in maniera meravigliosa, contando su quasi tutta la rosa. Una serata di Paola Egonu debordante, che in tre set chiude con la bellezza di 24 punti, e alcuni attacchi veramente spaventosi. Molto bene anche Myriam Sylla con dodici punti e Sarah Fahr con 9, mentre sono fondamentali i 5 dell’opposta classe 2003. Prestazione superba anche di Monica De Gennaro, ma tutte le azzurre hanno tirato fuori il meglio quando serviva. Di seguito la sintesi della semifinale di volley femminile tra Italia e Turchia.