VIDEO Atletica: accoglienza da star per Letsile Tebogo in Botswana

Ritorno da sogno in Botswana per la stella dell’atletica Letsile Tebogo dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il classe 2003 ha stupito il mondo andandosi a prendere una medaglia d’oro clamorosa sui 200 metri battendo il favoritissimo statunitense Noah Lyles e cogliendo il primo trionfo per il Paese africano ai Giochi.

Successivamente per lui è arrivato anche un bellissimo argento, da trascinatore, nella staffetta 4×400 m maschile. Nel suo Paese natale al ritorno in patria è stato accolto da star: andiamo a vedere il video con i tifosi in delirio.