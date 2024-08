VIDEO Alice D’Amato scopre di essere Campionessa Olimpica e scoppia in lacrime: il momento della festa

Oggi ha vinto Alice D’Amato. Oggi ha vinto l’Italia. Oggi ha vinto la ginnastica artistica tricolore. Oggi ha vinto una grandiosa fuoriclasse, che a 21 anni ha trovato la gloria imperitura conquistando quella medaglia d’oro che in passato era sempre sfuggita alle rappresentanti italiane della Polvere di Magnesio. La Campionessa Olimpica alla trave di Parigi 2024 ricorderà per sempre questa leggendaria giornata alla Bercy Arena, dove ha fatto festa in una gara epocale sui 10 cm.

Alice D’Amato ha eseguito un esercizio impeccabile ed è stata premiata con il punteggio di 14.366, balzando al comando davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e mettendosi alla finestra in attesa della statunitense Simone Biles e della brasiliana Rebeca Andrade. Il podio era garantito, ma poi è successo quello che nessuno si aspettava: la fuoriclasse assoluta di questo sport è caduta, poi la sudamericana ha commesso delle sbavature e la genovese ha meritatamente trionfato.

Una volta uscito il punteggio di Rebeca Andrade e una volta appreso di aver trionfato, Alice D’Amato è scoppiata in lacrime, mettendosi le mani al volto, incredula per quello che era appena successo e venendo abbracciata dall’allenatrice Monica Bergamelli. Un momento che resterà in maniera imperitura nella storia del movimento tricolore. Di seguito il VIDEO di Alice D’Amato scoppiata in lacrime dopo essersi laureata Campionessa Olimpica.