Vela, tre vittorie consecutive nel day-2 e prove di fuga per Tita-Banti alle Olimpiadi nel Nacra 17

1-1-1. La perfezione. Ruggero Tita e Caterina Banti si esaltano nelle acque di Marsiglia e, dopo una prima giornata strepitosa (due primi ed un secondo posto parziali), dominano la scena anche oggi e vanno in fuga a metà delle 12 prove di Opening Series della classe mista Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il formidabile equipaggio azzurro conferma dunque il suo status di favorito principale per un possibile bis a Cinque Cerchi dopo il trionfo di Tokyo. Tita/Banti, grazie alle tre vittorie odierne in condizioni di vento tra gli 11 ed i 14 nodi, restano di fatto a punteggio pieno (scartando il 2° posto della Race 3) dopo sei regate di flotta e volano a +10 sulla Nuova Zelanda di Wilkinson/Dawson (2-2-3 oggi).

Distacchi ancor più pesanti per le altre Nazioni in lotta per il podio: 3° posto a -16 dalla vetta per l’Argentina di Majdalani/Bosco (10-6-6), 4° a -18 per la Germania di Kohlhoff/Stuhlemmer (6-3-2) e la Finlandia di Kurtbay/Keskinen (4-11-5), mentre i fenomeni britannici Gimson/Burnet inseguono in sesta posizione overall a -20. Tra lunedì e martedì si completerà la fase di qualificazione con altre sei regate di flotta, in attesa della Medal Race a punteggio doppio e riservata solo ai primi 10 della classifica.