Vela, Chiavarini rientra in top10 alle Olimpiadi nell’ILCA 7. Wearn sempre leader dopo otto regate

Quarta giornata di Opening Series che va in archivio a Marsiglia per il singolo maschile ILCA 7 con lo svolgimento di altre due regate di flotta, andate in scena nel pomeriggio con vento medio-leggero dai 9 ai 14 nodi. Italia ancora distante dalla lotta per il podio, ma Lorenzo Chiavarini potrà giocarsi domani la qualificazione per la Medal Race a punteggio doppio.

Il velista azzurro ha raccolto un 5° ed un 19° posto, guadagnando qualche posizione e rientrando nella top10 della generale dopo otto prove. Chiavarini occupa la nona piazza provvisoria nella graduatoria overall con 97 punti netti, ma alle sue spalle la classifica è molto corta e non sarà semplice difendere il pass per la Medal Race nelle due regate di domani. Quasi impossibile una eventuale rimonta verso la zona podio, lontana ben 35 punti.

Australia sempre al comando con Matthew Wearn, che piazza un doppio 10 di parziale e conserva un margine di 14 punti sul cipriota Pavlos Kontides (3-7), 24 sul peruviano Stefano Peschiera (12-4) e 29 sul britannico Michael Beckett (BFD-8).