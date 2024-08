US Open, Puppo vede i miglioramenti di Musetti: “Prima aveva delle pause, ora gioca tutta la partita”

Si è parlato davvero a 360 gradi degli US Open nel corso della puntata di TennisMania odierna condotta da Dario Puppo, in onda come sempre sul canale YouTube di OA Sport.

Si entra subito nel vivo del commento sullo Slam newyorkese: “Oggi avremo 7 italiani in campo. Faccio fatica, però, a firmare per un 5 su 7. Ieri non ci sono stati grossi spunti, le partite sono state abbastanza regolari, ma non possiamo non sottolineare come Lorenzo Musetti abbia vinto un match esaltante per motivi diversi rispetto al solito. Di forza ed alla distanza. Come non ricordare quel punto incredibile sul 5-5 del quinto set sul quale Kecmanovic, che forse meritava maggiormente la vittoria, è stato inchiodato sulle gambe. Lorenzo ha vinto di testa, ora si può dire che giochi tutti i match. Prima entrava ed usciva dalla partita, ora c’è sempre. Kecmanovic mi stava impressionando per cui bisogna dire bravo a Musetti che è stato in grado di fermarlo e, soprattutto, ha fatto qualcosa di eccellente in difesa”.

Nel prossimo turno il tennista toscano sarà opposto allo statunitense Nakashima: “Ora si alza l’asticella. Gli ultimi risultati dell’americano, due vittorie nette, spaventano. Musetti dovrà essere bravo a leggere bene il match. Dovrà giocare offensivo e con coraggio, conscio di poter fare la differenza sulla lunga distanza”.

Da chi sorride, Musetti, a chi si lecca le ferite: Matteo Berrettini, eliminato in tre set da Taylor Fritz: “Davvero incredibile la serie di sfortune del nostro portacolori che ha raccontato addirittura di avere avuto una flebite prima del torneo statunitense. Probabilmente in questo momento Fritz è un po’ troppo per lui”.

A questo punto ci attende una giornata ricca di impegni per i tennisti italiani: “Come detto non firmo per 5 passaggi del turno su 7. Le chance non mancano. Saranno tutti match rognosi anche per Paolini, Errani e Cocciaretto, ma possiamo fare bene. Anche tra gli uomini, con Sinner che chiede spazio a Michelsen”.