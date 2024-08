US Open, primo allenamento per Jannik Sinner a New York: ottime indicazioni contro Dimitrov sul Centrale

C’era attesa per il day-1 di allenamento di Jannik Sinner a New York. Dopo aver vissuto giorni molto intensi tra la felicità per la conquista del Masters1000 di Cincinnati e il sollievo per l’assoluzione per il caso di doping, reso noto solo 48 ore fa, Sinner ha portato a compimento ieri il training insieme a Grigor Dimitrov nella preparazione agli US Open 2024 che inizieranno il 26 agosto.

Un’accoglienza calorosa per il n.1 del mondo, dissipando le paure che ci potevano essere per le reazioni alla positività al Clostebol da parte del pubblico. Un allenamento diviso in due parti: la prima ora sul campo-1, limitandosi a una fase di riscaldamento e di scambio con dritto e rovescio; la seconda sul campo dell’Arthur Ashe Stadium per simulare un set.

Sul campo centrale dello USTA Billie Jean King National Tennis Center, Sinner ha avuto una partenza lenta, ma è cresciuto di livello quindici dopo quindici. Affiancato in quest’avventura dai due coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, Jannik si è mostrato piuttosto sereno in campo, desideroso anche di dimenticare il periodo difficile.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-DIMITROV

Il 23enne altoatesino dovrebbe svolgere oggi una doppia seduta. Secondo il programma, il pusterese scenderà in campo alle 11 locali (le 17 in Italia) sull’Arthur Ashe Stadium con l’amico polacco Hubert Hurkacz. Un’ora sul Centrale, poi un’altra ora sul campo-3. Per l’altoatesino è previsto anche un training pomeridiano tra le 16 e le 17 locali (22-23 in Italia) sul campo-2.