US Open, perché per Berrettini potrebbero aprirsi scenari interessanti superando il duro secondo turno

Pronostico rispetto per Matteo Berrettini nel primo turno degli US Open 2024. Il giocatore italiano era favorito nella sfida d’esordio contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e il successo per 7-6 (2) 6-2 6-3 è andato in questa direzione. Pur complicato il primo parziale, il romano è riuscito poi a rimettere insieme i pezzi del puzzle e a prevalere in maniera abbastanza agevole.

Nel secondo turno il classe ’96 del Bel Paese è atteso a un incrocio complicato, ovvero contro la testa di serie n.12 Taylor Fritz. Una sfida già molto impegnativa e si spera di vedere un Berrettini più mobile di quanto si sia visto in questo primo match. Fritz è un tennista che serve bene quasi quanto lui ed è molto più solido dal lato del rovescio. Pertanto, se vorrà spuntarla dovrà giocare bene.

Il superamento del secondo turno potrebbe aprire scenari interessanti, tenuto conto che Fritz è testa di serie n.12. Nel terzo round ci potrebbe essere il francese Ugo Humbert, il più qualificato come rivale, mentre negli ottavi il norvegese Casper Ruud. Lo scandinavo e l’azzurro si conoscono piuttosto bene, essendo sfidati anche a New York e con Ruud a segno nell’ultima partita. Tuttavia, Casper in questi mesi non ha rubato l’occhio e non pare essere quello del passato, per cui contro un Berrettini centrato potrebbe soccombere.

Nei quarti di finale uno tra Alexander Zverev e Holger Rune dovrebbe presentarsi e in ogni caso sarà un match molto difficile, a precedere la scalata titanica rappresentata da Novak Djokovic. Giungendo all’atto conclusivo, il sogno del derby contro Jannik Sinner o del confronto con Carlos Alcaraz.

TABELLONE US OPEN 2024 MATTEO BERRETTINI

Secondo turno: Taylor Fritz [12]

Terzo turno: Ugo Humbert [17]

Ottavi di finale: Casper Ruud [8]

Quarti di finale: Alexander Zverev [4]/Holger Rune [15]

Semifinale: Novak Djokovic [2]/Andrey Rublev [6]

Finale: Carlos Alcaraz [3]/Jannik Sinner [1]