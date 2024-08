US Open, Monaco: “Musetti è nel gruppo subito dopo i big. Spero Berrettini non vada in Coppa Davis”

Gli US Open 2024 entrano sempre più nel vivo e se n’è parlato in maniera accurata nel corso della puntata di TennisMania odierna condotta da Dario Puppo, in onda come sempre sul canale YouTube di OA Sport. L’ospite di giornata è stato Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, che ha svariato a 360° sul Major a stelle e strisce.

La prima analisi non poteva non riguardare Lorenzo Musetti autore di una splendida vittoria al quinto set contro Kecmanovic. “Avere avuto ancora benzina in corpo nell’ultimo parziale ha fatto la differenza rispetto al serbo. Un aspetto spesso sottovalutato per Lorenzo. Invece è sempre ben preparato, a parte il famoso crollo al Roland Garros contro Djokovic. Diciamo che sta proseguendo nella sua crescita. Ogni tennista deve comporre un puzzle con tante componenti. Quando trovi la quadratura del cerchio è uno spettacolo. Speriamo abbia fatto il click definitivo. Ora è nel gruppo alle spalle dei top assoluti”.

Il prossimo impegno sarà contro il padrone di casa Nakashima: “Match duro, più complicato dei due che ha già vissuto. Gli ultimi risultati dello statunitense confermano il suo miglioramento. Dovrà giocare offensivo, perchè in difesa sta facendo già vedere grandi cose”.

Chi, invece, ha salutato lo US Open è stato Matteo Berrettini: “Sembra davvero che si faccia problemi a raccontare tutti i problemi fisici che lo stanno attanagliando. Prima dello Slam newyorkese ha avuto addirittura una flebite, una cosa molto più rognosa di un problema muscolare. Davvero sfortunatissimo. Lo capisco. Ha ammesso che non è stato condizionato nei match, ma nell’avvicinamento sì. La sconfitta con Taylor Fritz? Penso che l’americano sul cemento fosse un ostacolo troppo complicato. Ora spero che Matteo non venga convocato in Coppa Davis così, paradossalmente, potrà migliorare la sua classifica e avere sorteggi migliori nei prossimi Slam”.

Un’altra azzurra che ha lasciato il torneo a stelle e strisce è stata Lucia Bronzetti: “Sabalenka ha dimostrato di essere una categoria superiore su questi campi. C’era poco da fare. Ad un certo punto è stata imbarazzante. Lucia era davvero frustrata”.

Chi ha passato il turno, invece, è stato Novak Djokovic: “Il torneo è strano, soffrono tutti, anche Nole contro Djere. C’è grande caldo e umidità. Ad ogni modo è ora di smettere di dire che il serbo sia favorito dal tabellone per l’ennesima volta. Una volta va bene, un’altra no. Non mettiamo dubbi assurdi sul sorteggio per piacere”.

Oggi, invece, saranno 7 i match che vedranno italiani in campo. I pronostici di Monaco: “Iniziamo dalle donne. Penso che Paolini sia 60-40, Cocciaretto, invece, è 40-60, infine Errani temo addirittura 20-80. Il comparto maschile? Possono vincere tutti ma, tranne Sinner contro Michelsen, tutti hanno brutte rogne. Bellucci è di fronte ad una prova del 9, ma parte come sfavorito. Cobolli è favorito ma può perdere, come Arnaldi. Se passano in 2 ci sta. Se passano in 3 è fantastico. Se passano tutti e 4 è super”.