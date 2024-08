US Open, Jannik Sinner scalda il motore in allenamento contro Baez: argentino preso a pallate!

Nella giornata di ieri, sul Grandstand, Jannik Sinner ha effettuato un’altra sessione di allenamento in avvicinamento al suo esordio agli US Open 2024. Il n.1 del mondo giocherà domani contro lo statunitense Mackenzie McDonald e cercherà di esprimere il proprio miglior tennis, anche per mettersi definitivamente alle spalle la brutta storia della positività nel noto controllo antidoping a Indian Wells.

Sinner ha effettuato il suo training con l’argentino Sebastian Baez, che nel primo round di questo Slam sarà opposto all’italo-argentino Luciano Darderi. I due tennisti, dopo una fase di riscaldamento abbastanza lunga, hanno simulato anche un set partita nel quale la superiorità dell’altoatesino è stata evidente.

Jannik ha messo in mostra un po’ tutto il suo repertorio, fatto di grandi accelerazioni da fondo, sfruttando molto bene gli angoli del campo e venendosi a prendere il punto a rete quando necessario. Bene anche le giocate al servizio, diversificando le traiettorie.

In buona sostanza, un allenamento convincente per l’azzurro, che ha dato buoni segnali anche dal punto di vista della condizione fisica, tenendo piuttosto bene al cospetto di un avversario che costringe sovente al cosiddetto “colpo in più”. Di seguito il video dell’allenamento: