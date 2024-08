US Open, il siparietto tra Andreescu e Paolini: “Per favore!”. E l’azzurra si scusa

Tre su tre. Jasmine Paolini si è confermata spietata negli scontri diretti con la canadese Bianca Andreescu e, dopo aver la sconfitta quest’anno al Roland Garros e a Wimbledon, la toscana ha replicato nel primo turno degli US Open 2024, in un incontro molto difficile per via delle qualità di Andreescu sul cemento. Ne è venuta fuori una partita bellissima, in cui l’azzurra ha prevalso sul punteggio di 6-7 (5) 6-2 6-4.

Grande stima tra le due e anche la voglia di prendersi in giro, come nel momento della stretta di mano a sancire il successo di Jasmine. Bianca, dopo l’abbraccio, ha invitato scherzosamente la sua avversaria: “Fammi vincere la prossima volta…“. L’azzurra, ridendo, ha chiesto scusa e Andreescu ha aggiunto: “Per favore, non voglio più vederti in un primo turno“.

Una nota quindi divertente in uno degli incontri più belli dal punto di vista tecnico e agonistico di queste prime due giornate a Flushing Meadows. Oggettivamente, per le qualità delle tenniste, un peccato che si siano incrociate così presto, ma questo è anche frutto dei tanti problemi fisici della canadese molto indietro in classifica, che fu capace di vincere questo Major nel 2019.

Di seguito il video degli highlights e del siparietto:

Bianca Andreescu to Jasmine Paolini at the net after losing to her for the 3rd time in a Slam this year

“Let me win next time… God.”

Jasmine: “Sorry”

Nice moment between these two. ❤️ pic.twitter.com/nKg7eigAoe

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2024