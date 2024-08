US Open 2024, quanti punti difende Jasmine Paolini. Occasione importante per guardare ancora più in alto

Jasmine Paolini sarà la testa di serie numero 5 degli US Open 2024 di tennis: l’azzurra, infatti, ha difeso la quinta posizione nel ranking WTA rilasciato ieri per appena 8 punti nei confronti della statunitense Jessica Pegula, finalista a Cincinnati.

L’azzurra avrà un’ottima occasione per rimpinguare il proprio bottino di punti, dato che l’eliminazione al primo turno patita lo scorso anno le consentirà di scartare soltanto 10 punti agli US Open, mentre Pegula, ad esempio, dovrà difenderne 240 per gli ottavi raggiunti nel 2023.

L’azzurra, però, partirà virtualmente come numero 4 agli US Open, dato che la vincitrice dello scorso anno, la statunitense Coco Gauff, attualmente terza in graduatoria, perderà 2000 punti e ripartirà alle spalle dell’azzurra: il ranking diventa sempre più aderente alla Race WTA.

Paolini, infatti, è numero 4 nella classifica che tiene conto dei soli risultati dell’anno solare, e dunque un buon risultato agli US Open consentirebbe all’azzurra di fare un passo quasi decisivo verso le Finals: l’azzurra dovrà difendere nel ranking, invece, 545 punti in 4 tornei tra metà settembre e metà ottobre.

La partecipazione all’ultimo torneo stagionale, riservato alle migliori 8 dell’anno, però, consentirebbe all’azzurra di incamerare, nella peggiore delle ipotesi 375 punti, dato che nella fase a gironi, per ogni incontro disputato vengono guadagnati 125 punti, qualsiasi sia l’esito finale dello stesso.