US Open 2024, outsider e possibili nomi a sorpresa

Giornata di sorteggi oggi a New York per gli US Open. Dalle 18.00 il percorso di ognuno dei tennisti sarà delineato e al di là dei soliti noti (Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz), ci si chiede chi possa recitare il ruolo dell’outsider e sia in grado di stupire. Detto che il tedesco Alexander Zverev e di Daniil Medvedev sono da considerare co-favoriti, sono altri i profili da considerare.

Il primo che viene in mente è quello del danese Holger Rune. Il classe 2003 ha mostrato chiari segnali di risveglio nel torneo di Cincinnati, dove ha raggiunto le semifinali e fatto vedere a tratti il proprio miglior tennis. Non ci sono dubbi che nel gruppo della Next Gen lui sia uno dei riferimenti più interessanti, immediatamente alle spalle di Sinner e di Alcaraz. Se dovesse trovare continuità sarà una bega per tutti.

Il secondo tennista che merita attenzione è Ben Shelton. L’americano, già semifinalista l’anno scorso a New York, sta ritrovando la giusta condizione e nel citato torneo dell’Ohio ha espresso un buon tennis. Su una superficie descritta come molto veloce, il suo gioco offensivo potrebbe essere non facile da disinnescare in match al meglio dei cinque set.

Il terzo giocatore da considerare è Frances Tiafoe. Spintosi alla Finale di Cincinnati e piegato da Sinner, lo statunitense sembra aver ritrovato la propria verve e, ricordando il suo percorso nel 2022 (semifinalista), potrebbe replicare e va considerata una mina vagante a tutti gli effetti.

L’ultima menzione la si vuol fare anche con un po’ di cuore e si pensa a Matteo Berrettini. Il romano è molto legato a questo torneo nel bene e nel male: cinque anni fa per la prima volta in carriera raggiunse una semifinale Slam; nel 2023 subì l’ennesimo infortunio che ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Ne è passata di acqua sotto i ponti e Matteo ha ripreso a respirare grazie alle due affermazioni a Gstaad e a Kitzbuehel a luglio. È un tennista che a livello Major ha spesso espresso il proprio miglior tennis, di conseguenza per la propria storia va considerato.