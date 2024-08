US Open 2024, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminati Passaro e Napolitano

Ci sarà solo Mattia Bellucci quest’oggi a giocarsi l’accesso al tabellone principale degli US Open 2024. A Flushing Meadows oggi sarà giorno di sorteggio per definire il main draw e proverà a esserci Bellucci, per arricchire la pattuglia italiana.

Un gruppo tricolore che nel secondo round delle qualificazioni poteva contare sul lombardo, Stefano Napolitano e su Francesco Passaro. Alla fine della fiera, solo Bellucci è stato in grado di superare il taglio. Il n.102 del mondo ha battuto l’argentino Federico Agustin Gomez (n.178 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2 e nel prossimo round affronterà il polacco Kamil Majchrzak (n.169 ATP), a segno per 6-1 6-4 contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.129 del ranking).

Niente da fare per gli altri due italiani. Napolitano, dopo aver sconfitto Yannick Hanfmann al primo turno, non si è ripetuto contro il polacco Maks Kasnikowski (n.194 del mondo): 7-5 6-4 lo score in favore del polacco e tanti errori non forzati per il tennista tricolore.

Brutta anche la prestazione dell’umbro (n.147 ATP) contro il francese Hugo Grenier (n.174 ATP), che ha replicato il riscontro di due anni fa sempre nel secondo turno delle qualificazioni di questo Major con un punteggio più netto (6-2 6-0).