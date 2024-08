US Open 2024, Matteo Arnaldi show: travolto Safiullin, terzo turno conquistato in carrozza!

Meraviglioso Matteo Arnaldi! Prestazione impeccabile al secondo turno dello US Open 2024: il sanremese supera la minaccia Roman Safiullin con un secco 6-4 6-2 6-4 in poco più di due ore per prendersi un posto al terzo turno laddove affronterà uno tra Jordan Thompson e Hubert Hurkacz (il polacco è sotto di due set).

Arnaldi approccia alla grande la partita con il break che arriva immediatamente: un passante e una risposta aggressiva danno subito il vantaggio al sanremese. L’azzurro serve in maniera perfetta e non ha esitazioni nei suoi turni e i break velocemente diventano due: il ligure scappa così sul 4-1 con un passante stretto eccezionale con il russo sempre in difficoltà nei pressi della rete. Il primo set si conclude quindi con il netto punteggio di 6-2.

Molte più difficoltà ci sono nel secondo set per Matteo che comunque è ancora il primo a strappare il servizio: prima annulla una palla break sullo 0-1 e un’altra palla break sull’1-2 con una seconda profondissima e uno scambio prolungato, poi ottiene il break con una serie di disastri da parte di Safiullin. Stavolta il numero 3 d’Italia non riesce a consolidare il break, giocando con troppa frenesia, ma rimette a posto con il game in risposta successivo: ritrova il break di vantaggio e porta in fondo l’opera vincendo per 6-4 il secondo parziale.

Parte fortissimo anche il terzo set per Arnaldi che, dopo una lunga interruzione al termine del secondo set, torna in campo alla grande brekkando immediatamente: un pallonetto meraviglioso e un rovescio in contropiede per prendere immediatamente un vantaggio. L’azzurro sul 2-1 gioca un game più combattuto, va ai vantaggi, ma riesce a risolvere con due ace di fila. Il numero 30 del mondo è freddo e non concede nulla alla battuta chiudendo sul 6-4.

Numeri che sono molto chiari e fotografano perfettamente il dominio del ligure: 32 vincenti contro i 27 del russo e soli 22 gratuiti rispetto ai 34 del suo avversario. Appena tre palle break concesse e un solo break subito.