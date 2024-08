US Open 2024, Lucrezia Stefanini unica italiana nelle qualificazioni: il cammino per entrare nel tabellone principale

Lucrezia Stefanini sarà l’unica italiana a giocare le qualificazioni degli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica che scatterà il prossimo 26 agosto. L’azzurra incrocerà la colombiana Emiliana Arango, per meritarsi il diritto di sfidare la vincente del derby statunitense tra Julieta Pareja e Kayla Day.

Per accedere al tabellone principale occorrerà poi avere la meglio anche contro chi emergerà dallo spicchio che prevede Montgomery-Birrell ed Erjavec-Leonard. La missione non sarà delle più semplici per l’attuale numero 164 del ranking WTA, reduce dalla semifinale disputata al Challenger di Cary e da quindici posizioni guadagnate nell’ultima settimana.

Al tabellone principale sono già ammesse cinque italiane: Jasmine Paolini (numero 5 del mondo, già finalista al Roland Garros e a Wimbledon), Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Sara Errani (fresca di medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Paolini).