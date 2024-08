US Open 2024: Lucia Bronzetti al secondo turno, Lulu Sun si ritira dopo un set

Non si conclude nella maniera prevista, e nemmeno sperata, il match tra Lucia Bronzetti e Lulu Sun. La giocatrice riminese, infatti, si trova a vincere per ritiro della neozelandese quando il punteggio era di 6-3. Al secondo turno, per l’azzurra, molto probabilmente la bielorussa Aryna Sabalenka, a meno di un ribaltone della qualificata australiana Priscilla Hon.

Subito lotta tra le due, con Bronzetti che subito deve cancellare una palla break prima di impegnare ai vantaggi Sun sul servizio di lei. I game si rivelano sostanzialmente sempre lottati, e ogni singolo punto mostra come le due si sfidino su un piano tennistico fatto di tanta tattica. Tutto procede in maniera regolare fino al 4-3 per l’italiana, quando però la neozelandese è costretta a chiamare medical timeout a causa di un problema all’anca.

Dopo il trattamento torna in campo, da ferma riesce a colpire molto forte, ma passano appena tre punti e la pioggia tanto temuta inizia a cadere, con notevole ritardo rispetto alle previsioni, sul campo. Si riesce a riprendere prima dei 15′ che impongono un nuovo riscaldamento, ma Sun un po’ si disunisce e Bronzetti ne approfitta, andando a prendersi il break ai vantaggi, un 5-3 che, in lotta e dopo tre palle break annullate, diventa 6-3. A quel punto, però, l’oceanica si avvicina all’italiana e le stringe la mano: è ritiro, l’anca evidentemente è troppo problematica.

In quella che, tra tutti gli avvenimenti, diventa una sfida da un’ora e 4 minuti, il set vinto da Bronzetti ne rimarca comunque quasi tutti i dati migliori rispetto a Sun, sia pure di poco (compreso quello delle prime in campo, 57%-45%). Per l’italiana anche sei punti vinti in più e un miglior saldo vincenti-gratuiti (12-8 contro 14-12).