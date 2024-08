US Open 2024, Lorenzo Musetti all’esame Nakashima. Djokovic mette nel mirino gli ottavi

Giornata di terzi turni a Flushing Meadows e i protagonisti del campo da gioco dovranno fare i conti con il fattore umidità sempre più fastidioso in questi US Open. Non certo una novità, ma una variabile da considerare per gli effetti sulle palline. In casa Italia le attenzioni saranno tutte su Lorenzo Musetti, unico sopravvissuto della parte bassa del tabellone del singolare maschile.

Il toscano spera di aver recuperato dopo la battaglia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sì, perchè all’orizzonte si prospetta un altro match complicato. A chiusura del programma sul campo-17, il carrarino se la vedrà contro il padrone di casa, Brandon Nakashima. Un confronto difficile perché l’americano è in forma e l’ha dimostrato con la vittoria di un certo rilievo contro il danese Holger Rune nel proprio percorso.

C’è un solo precedente tra i due, risalente al torneo del Queen’s: sull’erba londinese la spuntò Lorenzo con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. Sarà un contesto completamente diverso e più adatto alle caratteristiche da colpitore puro dello statunitense. Musetti dovrà avere un rendimento al servizio superiore, rispetto a quanto messo in mostra finora, altrimenti rischia di soccombere.

Attenzioni poi ci saranno su Novak Djokovic. Il campione in carica si troverà sul proprio cammino l’australiano Alexei Popyrin, reduce dal successo nel Masters1000 di Montreal. Un incrocio che già c’è stato quest’anno a livello Major e si pensa alla sfida negli Australian Open. A Melbourne si impose Nole con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6 (3). Vedremo quale sarà la versione del serbo, che finora ha sfruttato un tabellone non impossibile.

Interessanti poi altri match: il derby americano tra Frances Tiafoe e Ben Shelton, con il primo che vorrà prendersi la rivincita dopo quanto accaduto l’anno passato a New York; il confronto tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, con Sascha che vuole dar seguito alla propria candidatura.