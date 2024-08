US Open 2024, Flavio Cobolli firma la prima vittoria a New York. Battuto Duckworth e qualificazione al 2°turno

Continua il 2024 eccellente di Flavio Cobolli. Arrivato a New York da testa di serie, il romano si prende la prima vittoria della carriera allo US Open, battendo in quattro set l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Una partita che si era complicata per il romano, bravo a recuperare il break di svantaggio nel terzo parziale, ottenendo poi un successo di valore e che gli permette di accedere al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra il belga Zizou Bergs e il russo Pavel Kotov.

Cobolli ha chiuso la partita con undici ace (a fronte anche di cinque doppi falli) e con ben quarantaquattro vincenti all’attivo, uno in più rispetto agli errori non forzati. Dall’altra parte Duckworth ha commesso sette doppi falli e soprattutto quaranta errori non forzati, mettendo invece a segno 25 vincenti.

Avvio eccellente di partita per Cobolli, che strappa subito il servizio in apertura all’avversario. Il romano cancella poi una palla del controbreak immediato e poi nel terzo game si porta sullo 0-40 e con uno splendido dritto ottiene un altro break, salendo sul 3-0. Cobolli ha il pieno controllo della partita e nel settimo game riesce a togliere nuovamente la battuta ad un Duckworth in grande difficoltà. L’azzurro va a prendersi il primo set sul 6-1.

Cobolli deve affrontare due palle break in avvio di secondo set, ma riesce ad annullarle entrambe. Nel quinto game, però, il romano ne deve fronteggiare un’altra e questa volta viene tradito dal dritto. Una volta avanti Duckworth riesce a mantenere il vantaggio, non concede nulla nei turni di servizio e conquista il secondo set per 6-4.

L’inerzia della partita è girata, con Cobolli che ha risentito del set perso e comincia male nella terza frazione, perdendo il servizio in apertura dopo un primo game lungo e chiuso malamente con un brutto errore di rovescio. Duckworth si mantiene avanti, ma nell’ottavo game ecco che arrivano due palle del controbreak per Cobolli. Sulla seconda l’australiano colpisce male di dritto e l’azzurro pareggia i conti. Cobolli non si ferma e nel decimo game si porta sullo 0-40 e con tre set point. Duckworth annulla il primo, poi commette doppio fallo e Cobolli vince il set per 6-4.

Nel quarto set si segue l’andamento dei turni di servizio in avvio. L’azzurro deve affrontare una palla break nel quinto gioco, ma l’annulla con un ace. Si continua sul filo dell’equilibrio, che viene spezzato però dall’italiano nel decimo game. Sul 30-30 Duckworth commette doppio fallo e sul match point Cobolli trova una gran risposta di rovescio, che gli permette di chiudere il set sul 6-4 e di accedere al secondo turno dello Slam americano.