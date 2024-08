US Open 2024, debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini: Kato/Wang ko in due set

Sara Errani e Jasmine Paolini accedono al secondo turno del torneo di doppio degli US Open. Le due azzurre hanno ragione della copia asiatica composta dalla giapponese Miyu Kato e dalla cinese Yafan Wang, che danno loro filo da torcere nella prima parte del primo set per poi calare alla distanza: è un 6-3 6-2 ottenuto in poco più di un’ora che permette alle due medagliate di Parigi di affrontare la francese Diane Parry e la britannica Harriet Dart.

Le due azzurre ci mettono poco a trovare il break che le porta in vantaggio. Arriva nel quarto gioco, grazie ad un sapiente gioco di volo che permette alle campionesse olimpiche di volare sul 3-1 e servizio. Ma nel gioco successivo Kato arriva su ogni palla a rete, mostrando una sensibilità non comune, ed è tutto da rifare. La coppia italiana non si scompone e, alla prima occasione, si riprende il maltolto per poi non farsi sfuggire l’occasione: il primo set scorre via sul 6-3.

E sull’onda lunga della prima frazione, le due azzurre esondano immediatamente nella seconda. Striscia di otto punti ad uno per potersi prendere il primo break e ne arriva immediato un secondo ai vantaggi; sul 4-0 Sara e Jasmine si rilassano sapendo di potersela giocare sul proprio servizio, ci pensa Errani a chiudere i conti con uno schiaffo di dritto provocando l’errore dell’avversaria.

Le due azzurre se la cavano grazie ad un’ottima resa con la prima, un 31/38 che rasenta l’eccellenza, e a 26 vincenti rispetto a 13 errori non forzati, che hanno portato anche a otto punti di fila in avvio di seconda frazione.