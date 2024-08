US Open 2024, clamoroso a New York: Carlos Alcaraz eliminato! Botic van de Zandschulp firma l’impresa

Clamoroso a New York! Carlos Alcaraz (n.3 del mondo), vincitore quest’anno del Roland Garros e di Wimbledon, è stato eliminato nel secondo turno degli US Open 2024. Una sconfitta netta contro uno strepitoso Botic van de Zandschulp (n.74 del ranking). Il rappresentante dei Paesi Bassi è stato autore della miglior prestazione della carriera. Di contro, Carlitos non ha mai trovato la giusta continuità al servizio ed è stato battuto sullo score di 6-1 7-5 6-4. Pertanto, sarà van de Zandschulp ad affrontare il britannico Jack Draper nel terzo turno del Major americano.

Nel primo set si comprende immediatamente che non è l’Alcaraz dei giorni migliori. La battuta non funziona e i colpi profondi dell’avversario non danno tregua. Arrivano due break nel secondo e sesto game, senza che il fuoriclasse di Murcia riesca a trovare delle valide contromisure. Il 6-1 è la logica conseguenza.

Nel secondo set la frazione è decisamente più lottata. Cancellata una palla break con l’aiuto del servizio, l’olandese si costruisce ben tre chance consecutive per il break e concretizza la terza. Stavolta c’è la reazione di Carlitos che con alcuni colpi pregevoli pareggia i conti. La frazione è giocata punto a punto e, contrariamente alle attese, è van de Zandschulp a interpretare al meglio quanto accade. Il tennis è una disciplina di situazione e Alcaraz non è centrato. Il break arriva e il tutto termina 7-5 per il neerlandese.

Nel terzo set il canovaccio del confronto non cambia. L’iberico non fa la differenza e arranca. Il n.74 ATP, al contrario, sfrutta splendidamente gli angoli e strappa il servizio al n.3 del ranking nel quinto game. C’è però un passaggio a vuoto dell’olandese e lo spagnolo prova a darsi un’altra chance. Una possibilità che però non c’è. Nell’ottavo gioco, ai vantaggi, van de Zandschulp difende con qualità il suo turno al servizio e questo gli dà il giusto feeling per mettere nuovamente in crisi il suo più titolato avversario. C’è il break in suo favore e, nel decimo game, l’oranje conclude il turno di servizio a zero e si aggiudica la sfida sul 6-4.

Leggendo le statistiche, da sottolineare solo il 60% dei punti vinti da Carlitos con la prima in campo, rispetto al 78% del suo avversario. Inoltre, a pesare decisamente è il rapporto vincenti/errori gratuiti, visto il 21/27 del funambolo spagnolo.