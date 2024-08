US Open 2024, Carlos Alcaraz lascia un set all’australiano Tu ed accede al secondo turno

Come accaduto a Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz perde un set nel suo esordio allo US Open 2024. Lo spagnolo ha sconfitto il qualificato australiano Li Tu, numero 186 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-1 dopo due e quarantaquattro minuti di gioco. Un momento di troppa rilassatezza è costato ad Alcaraz il secondo set, che poi ha subito rimediato, vincendo agevolmente il terzo e il quarto parziale. Nel secondo turno il vincitore di Roland Garros e Wimbledon affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp, che ha superato all’esordio in tre set il canadese Denis Shapovalov.

Alcaraz ha concluso il suo match con sette ace e il 79% di punti vinti quando ha servito la prima. Per lo spagnolo ci sono stati cinquanta vincenti, ma anche trenta errori non forzati. Per Lu una partita sicuramente da ricordare, con l’australiano che esce a testa alta dall’Arthur Ashe, dopo un’ottima prestazione, condita da diciannove vincenti.

Partenza lanciata del numero tre del mondo, che strappa a zero il servizio in apertura all’australiano e poi ottiene nuovamente il break nel terzo game, portandosi velocemente sul 4-0. Non c’è partita, con Alcaraz che domina e vince agevolmente la prima frazione per 6-2 in appena ventinove minuti di gioco.

Sembra un incontro a senso unico, soprattutto quando arrivano le tre palle break per Alcaraz nel quinto game, ma Lu riesce ad annullarle. Il break arriva comunque nel settimo gioco, ma incredibilmente da questo momento lo spagnolo comincia a regalare. Lu trova il controbreak immediato e pareggia i conti sul 4-4. I colpi di scena non sono finiti, perchè nel decimo game succede di tutto. Alcaraz annulla quattro set point, ma Lu se ne procura un quinto e questa volta l’australiano riesce a chiudere, prendendosi clamorosamente il secondo set per 6-4.

Tu salva subito una palla break anche in avvio di terzo set. L’australiano ne deve fronteggiare un’altra nel quinto gioco e anche questa volta si salva. Alcaraz, però, ha alzato il suo livello e la pressione sull’avversario, che alla fine deve capitolare nel settimo gioco, cedendo il servizio. Lo spagnolo non concede nulla e anzi si prende un altro break nel nono game, chiudendo il terzo set per 6-3 e tornando avanti nel match.

Dopo il set vinto, Alcaraz continua a premere il piede sull’acceleratore e non c’è davvero più partita. Lu ha dato tutto e non può tenere il livello dello spagnolo, che si procura il break a zero nel secondo game e poi toglie ancora la battuta all’avversario nel quarto gioco, portandosi sul 4-0. Lu riesce ad evitare il “cappotto”, con Alcaraz che va a chiudere sul 6-1, qualificandosi per il secondo turno.