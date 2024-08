Tuffi, Lorenzo Marsaglia manca l’accesso alla finale dai tre metri alle Olimpiadi

Non ci saranno italiani nella finale dei tre metri maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’eliminazione di Giovanni Tocci in batteria, arriva anche quella di Lorenzo Marsaglia in semifinale. Il romano ha concluso al diciottesimo posto, commettendo troppi errori nelle ultime rotazioni, non riuscendo così a trovare l’ingresso tra i primi dodici.

Una qualifica ovviamente dominata dai cinesi, unici a superare il muro dei 500 punti. Wang Zongyuan ha concluso con il punteggio totale di 537.85, trovando un fenomenale quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 102.60 punti. Alle sue spalle si è piazzato il connazionale Xie Siyi (505.85).

La lotta per il bronzo è apertissima con al momento il britannico Jack Laugher al terzo posto (467.05) davanti al messicano Osmar Olvera Ibarra (463.75) e al connazionale Jordan Christopher Houlden (445.55).

Purtroppo è stata una semifinale da dimenticare per Lorenzo Marsaglia. Il romano ha concluso con il punteggio di 354.05, pagando gli errori prima con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (45.90) e poi con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (41.80).