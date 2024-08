Tuffi, Cao Yuan assicura l’en plein cinese alle Olimpiadi: oro nella gara maschile dalla piattaforma

Cala il sipario sui tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’Aquatics Centre l’en plein della Cina si è completato. Mancava solo la Finale maschile dalla piattaforma all’appello e anche in questo caso è arrivata un’affermazione cinese. Cao Yuan, infatti, ha concesso il bis a Cinque Cerchi e, dopo la vittoria a Tokyo di tre anni fa, si è ripetuto quest’oggi. La compagine asiatica, dunque, ha concluso nella specialità con 8 ori, 2 argenti e 1 bronzo (11 podi).

Un punteggio di 547.50 per il vincitore, molto regolare ad altissimo livello: 96.90 con il triplo e mezzo rovesciato, 86.40 con il triplo e mezzo ritornato, 97.20 con il triplo e mezzo indietro, 91.80 la verticale indietro con due avvitamenti e mezzo, 88.80 con il quadruplo e mezzo avanti e 86.40 con il doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo.

Ci ha provato il giapponese Rikuto Tamai a interrompere l’egemonia, con rotazioni pazzesche, citando i 95.40 punti con il triplo e mezzo indietro, i 94.35 con quadruplo e mezzo avanti e i 91.80 con la verticale. Purtroppo per lui, il gravissimo errore con il triplo e mezzo rovesciato (39.10) ha fatto sfumare il sogno del metallo più pregiato. I 99.00 con il doppio con doppio e mezzo hanno posto l’accento, comunque, sulla sua straordinaria prova d’argento (507.65).

Prestazione incolore per l’altro cinese Yang Hao, autore solo di 390.20 punti e di tanti errori come nella verticale (59.50), nel triplo e mezzo indietro (54.00) e nel quadruplo e mezzo avanti (55.50). Addirittura ultimo il campione del mondo di Doha con 390.20. Di questa prestazione, ha saputo approfittare il britannico Noah Williams, entrato per pochissimo in questa Finale, a discapito di Riccardo Giovannini. Williams ha totalizzato un super punteggio di 497.35, distinguendosi nel doppio e mezzo indietro con doppio avvitamento e mezzo (93.60) e nel quadruplo e mezzo avanti (94.35).