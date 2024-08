Triathlon, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Si va a concludere il programma del triathlon per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo le gare individuali disputate nella giornata di mercoledì, quest’oggi si tornerà in azione per la prova della staffetta mista che, come detto, farà calare il sipario sulla kermesse con i Cinque Cerchi per questo sport.

Le formazioni al via della gara: 1 Gran Bretagna: Alex Yee Georgia Taylor-Brown Samuel Dickinson Beth Potter. 2 Germania: Tim Hellwig Lisa Tertsch Lasse Lührs Laura Lindemann. 3 Francia: Pierre Le Corre Emma Lombardi Léo Bergere Cassandre Beaugrand. 4 Nuova Zelanda: Hayden Wilde Ainsley Thorpe Dylan McCullough Nicole Van Der Kaay. 5 Australia: Luke Willian Natalie Van Coevorden Matthew Hauser Sophie Linn. 6 Svizzera: Max Studer Julie Derron Simon Westermann Cathia Schär. 7 Stati Uniti: Seth Rider Taylor Spivey Morgan Pearson Taylor Knibb.

8 Italia: Gianluca Pozzatti Alice Betto Alessio Crociani Verena Steinhauser. 9 Portogallo: Ricardo Batista Melanie Santos Vasco Vilaca Maria Tomé. 10 Spagna: Alberto Gonzalez Garcia Anna Godoy Contreras Antonio Serrat Seoane Miriam Casillas García. 11 Norvegia: Vetle Bergsvik Thorn Lotte Miller Kristian Blummenfelt Solveig Løvseth. 12 Belgio: Marten Van Riel Jolien Vermeylen Jelle Geens Claire Michel. 14 Brasile: Miguel Hidalgo Djenyfer Arnold Manoel Messias Vittoria Lopes. 15 Olanda: Mitch Kolkman Maya Kingma Richard Murray Rachel Klamer. 16 Messico: Aram Michell Peñaflor Moysen Rosa Maria Tapia Vidal Crisanto Grajales Valencia Lizeth Rueda Santos. 17 Austria: Alois Knabl Julia Hauser Tjebbe Kaindl Lisa Perterer.

Dopo che le prove individuali non hanno regalato grandi soddisfazioni alla pattuglia azzurra, c’è la necessità di dare una scossa nella prova di squadra. La gara inizierà alle ore 08.00 e, come successo nelle altre occasioni, prenderà il via con la prova di nuoto nella Senna. Dopo il rinvio della finale maschile sembra che da questo punto di vista la situazione sia migliorata.

PROGRAMMA TRIATHLON PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

Ore 08.00 Mixed relay

PROGRAMMA TRIATHLON PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

