Trampolino elastico, Ivan Litvinovich firma un bis memorabile e si conferma Campione Olimpico

Ivan Litvinovich ha dimostrato di essere uno dei più grandi interpreti della storia del trampolino elastico, disciplina che fa parte della famiglia della ginnastica e che è stata protagonista nella giornata odierna alla Bercy Arena, dove domani tornerà in scena l’artistica con le finali di specialità. Mai nessun uomo prima di oggi aveva conquistato due titoli a cinque cerchi in carriera.

L’atleta di passaporto bielorusso, in gara comme atleta neutrale indipendente, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha bissato il successo ottenuto tre anni fa a Tokyo, si tratta del terzo sigillo consecutivo per un atleta di passaporto bielorusso visto che a Rio 2016 si impose Uladzislau Hancharou.

Ivan Litvinovich ha trionfato con l’eccezionale punteggio di 63.090 (18.400 per le difficoltà, 16.700 per l’esecuzione, 18.490 di tempo di volo, 9.500 di spostamento orizzontale), precedendo così i due cinesi Zisai Wang (61.890) e Langyu Yan (60.950), capace di conquistare rispettivamente argento e bronzo davanti al britannico Zak Perzamanos (59.840) e al portoghese Gabriel Albuquerque (59.740). Ricordiamo che nessun italiano si è qualificato ai Giochi in questa disciplina.