Tiro con l’arco, Rebagliati/Nespoli non sfruttano una buona occasione e cedono ai quarti alla Corea del Sud

Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati dovevano fare un’impresa e l’impresa contro la Corea del Sud non è arrivata nei quarti di finale del torneo misto a coppie di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’inizio era stato fantastico da parte dei due azzurri e aveva fatto illudere, poi i coreani hanno alzato la loro qualità e non c’è stato nulla da fare.

Il primo set era stato eccezionale da parte dei due italiani, con due nove e due dieci che sono valsi un eccezionale 38, mentre i coreani decisamente appannati avevano fatto segnare uno scarso 34 con due nove e due otto da parte di Lim Sihyeon e Kim Woojin.

Qualità della coppia numero 1 del mondo che è salita in maniera notevole già dal secondo parziale, con tre dieci e un solo nove di Lim, mentre gli azzurri che pagano l’otto di Rebagliati al terzo tiro e non vanno oltre i 37 punti. Terza frazione che è stata la peggiore per il veterano di Voghera e la ligure che hanno raccolto 36 punti (9-9-10-8) che non è bastato per battere il 38 dei coreani. Fatale l’ultima freccia di Nespoli, scoccata in extremis e mentre non era in equilibrio perfetto. Gli azzurri hanno poi fatto il massimo nel quarto set con ben 38 punti (tre dieci e l’otto di Chiara), ma è stato impossibile battere il perfect score dei coreani (40).

Corea che quindi avanza in semifinale e si conferma essere la favorita numero uno per la vittoria finale: affronterà ora l’India. Per l’Italia sfugge via la penultima carta da medaglia in questi Giochi a cinque cerchi: adesso tutte le speranze sono riposte in Mauro Nespoli nell’individuale, con l’azzurro che si giocherà gli ottavi di finale domenica, sognando di confermare la medaglia di Tokyo.