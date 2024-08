Tiro con l’arco, Mauro Nespoli qualificato alle finali di Coppa del Mondo

Mauro Nespoli si è matematicamente qualificato alla finale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco, che andrà in scena nel weekend del 19-20 ottobre a Tlaxcala (Messico). L’azzurro, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, parteciperà all’evento per la settima volta in carriera (la quarta consecutiva).

Nel proprio palmares spiccano due podi alle finali della competizione internazionale itinerante: secondo nel 2019 a Mosca e terzo lo scorso anno a Hermosillo, curiosamente sempre in Messico. Ricordiamo che il circuito ha vissuto le prove di Shanghai (Cina), Yecheon (Corea del Sud) ed Antalya (Turchia) negli ultimi mesi. All’appuntamento conclusivo sarà presente anche Elisa Roner nel compound.

Il 36enne di Voghera si conferma sempre ad altissimi livelli in campo internazionale e anche in questa occasione cercherà di fare saltare il banco, incominciando nel miglior modo possibile il proprio cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, a cui ha dichiarato di voler partecipare per regalarsi nuove soddisfazioni a cinque cerchi.