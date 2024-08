Tiro con l’arco, Federico Musolesi estromesso nei sedicesimi a testa alta

Federico Musolesi esce ai sedicesimi di finale del torneo olimpico individuale di tiro con l’arco a Parigi 2024 con grande onore. L’azzurro ha superato il primo scoglio Zavnikar, poi si è fermato contro il coreano Kim, uno dei favoriti all’oro, portandolo comunque al quinto set.

Dopo 24 ore di attesa per via della pioggia di ieri, Musolesi ha debuttato nel torneo individuale contro lo sloveno Zavnikar. L’arciere bolognese comincia discretamente con una serie da 8-9-9 che basta per battere il 24 del suo avversario nel primo set. Standard che sale nel secondo set, con 8-9-10 e l’ultima freccia decisiva per fare un 27 e battere il 26 dello sloveno. Nel terzo set arriva un pareggio per 26-26, mentre l’azzurro paga due otto nel quarto set e lo perde per 27-26. Fondamentale il pareggio per 27-27 nel quinto set (9-9-9) per qualificarsi ai sedicesimi.

Ai sedicesimi di finale l’emiliano-romagnolo trova sulla sua strada il fortissimo coreano Kim che, dopo aver superato di slancio il primo turno, ha fatto molta più fatica contro l’azzurro, vincendo per 6-4. Musolesi è partito forte vincendo il primo set 27-26 (9-9-9), poi ha pareggiato il secondo parziale 29-29 (10-10-9), poi ha perso terzo e quarto set per 29-28 e 29-27. Non è bastato il pareggio per 28-28 nel quinto set per portare tutto allo shoot-off.