Tiro a volo, Martina Bartolomei e Diana Bacosi ad un passo dall’eliminazione dopo 75 piattelli dello skeet alle Olimpiadi

Brutta prima giornata di gara nello skeet femminile del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024 per le due azzurre al via: Martina Bartolomei, 16ma, e Diana Bacosi, 21ma, sono già staccate, in maniera quasi irrimediabile, dalle prime sei posizioni che garantiranno l’accesso alla finale.

In testa con 74/75 la coppia composta dalla tedesca Nele Wissmer e dalla britannica Amber Jo Rutter, mentre alle loro spalle un altro duo si piazza al terzo posto a quota 73/75, composto dalla statunitense Austen Jewell Smith e dalla messicana Gabriela Rodriguez.

Un terzetto al quinto posto stabilisce quello che al momento sarebbe il target virtuale da raggiungere per l’ingresso in finale: l’ellenica Emmanouela Katzouraki, la slovacca Danka Bartekova e la cilena Francisca Crovetto Chadid chiudono la prima giornata a quota 72/75.

Lontane le due azzurre, che pagano dazio sin da subito in una prima serie che le vede concludere entrambe a quota 22/25: alla fine si attesta in un quintetto in 16ma posizione Martina Bartolomei con 69/75, mentre è un piattello più indietro Diana Bacosi, 21ma assieme all’ucraina Iryna Malovichko a quota 68/75.