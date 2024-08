Tiro a volo, la cilena Francisca Crovetto Chadid vince l’oro nello skeet alle Olimpiadi

La finale dello skeet femminile individuale del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024, senza azzurre al via, riserva un emozionante epilogo allo shoot-off, che premia la cilena Francisca Crovetto Chadid, oro davanti alla britannica Amber Jo Rutter ed alla statunitense Austen Jewell Smith.

Servono otto piattelli allo spareggio per decretare la vincitrice dell’oro olimpico: la cilena Francisca Crovetto Chadid la spunta per 7-6 alla seconda occasione, dopo averne mancato una prima per chiudere i conti sul 6-5.

La sudamericana aveva già dilapidato un tesoretto di due piattelli di margine nell’ultima serie, mancando anche un’ulteriore opportunità per vincere prima dello spareggio, non sfruttando un errore della britannica Amber Jo Rutter, d’argento dopo aver chiuso, come la cilena, con lo score di 55 nei 60 piattelli regolamentari.

Medaglia di bronzo per la statunitense Austen Jewell Smith, eliminata in terza posizione con 45/50, mentre resta ai piedi del podio la slovacca Vanesa Hockova, quarta con 34/40. Quinta posizione per l’ellenica Emmanouela Katzouraki, eliminata a quota 23/30, infine sesta piazza per l’altra slovacca Danka Bartekova, a quota 17/20.