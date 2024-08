Tiro a volo, i giovani talenti dell’Italia verso Los Angeles 2024

In uno sport longevo come quello del tiro a volo (Giovanni Pellielo ne è un’ottima rappresentazione), potrebbe apparire superfluo guardare al settore giovanile azzurro in vista di Los Angeles 2028, invece il ricambio generazionale non può che fare bene al movimento italiano. I nomi nuovi di certo non mancano.

Nello skeet stanno ben figurando nelle categorie giovanili nel settore femminile Arianna Nember, Eleonora Ruta, Viola Picciolli e Dalia Buselli, mentre nel comparto maschile saranno da seguire Antonio La Volpe, Marco Coco, Cristian Giudici e Riccardo Mignozzetti.

Per quanto concerne il trap, invece, sono attesi a far bene in vista del salto nella categoria senior tra gli uomini Matteo Dambrosi, Riccardo Mirabile, Luca Gerri ed Elia Di Famiano, mentre tra le donne andrà tenuta d’occhio la crescita di Sofia Gori, Marika Patera, Maria Teresa Giorgia Maccioni ed Elena Navelli.