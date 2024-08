Tiro a volo, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti di nuovo campioni olimpici! I palmares di due fuoriclasse

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti: due tiratori a volo straordinari che alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono riusciti a mettersi al collo un oro storico, il primo nella storia a Cinque Cerchi del Mixed Team di skeet.

L’umbra e il toscano che hanno un’esperienza olimpica di lungo corso, risalente ai Giochi di Rio 2016, non è la prima volta che salgono sul podio, anzi. In condivisione, seppur nelle rispettive competizioni individuali al femminile e al maschile, hanno già vinto insieme proprio in Brasile, nello skeet.

Per entrambi è arrivata la seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi, con Diana Bacosi che però, oltre a questi due ori può aggiungere anche l’argento individuale vinto a Tokyo 2020.

Di seguito ripercorriamo quindi il palmares olimpico di due tiratori che, nel corso della loro carriera, hanno saputo vincere e rivincere praticamente tutto.

Diana Bacosi: il palmares olimpico

Oro individuale (Rio 2016)

Argento individuale (Tokyo 2020 – nel 2021)

Oro Mixed Team (Parigi 2024)

Gabriele Rossetti: il palmares olimpico

Oro individuale (Rio 2016)

Oro Mixed Team (Parigi 2024)