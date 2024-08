Tennistavolo, sarà Cina-Giappone la finale femminile a squadre alle Olimpiadi

Sarà Cina-Giappone la finale del torneo femminile a squadre di tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre la sfida per il bronzo vedrà opposte Corea del Sud e Germania. Questo l’esito delle semifinali odierne, in cui le cinesi hanno battuto le sudcoreane per 3-0, mentre le nipponiche hanno piegato le teutoniche per 3-1.

La Cina liquida per 3-0 la Corea del Sud cedendo un solo game sui dieci giocati: nel doppio d’apertura, infatti, Chen Meng e Wang Manyu vincono contro Shin Yubin e Jeon Jihee per 3-1 (4, 5, -9, 9). Le cinesi, invece, portano a casa per 3-0 i seguenti due singolari: Sun Yingsha maltratta Lee Eunhye (5, 1, 3), mentre Wang Manyu concede soltanto pochi scambi in più a Jeon Jihee (3, 7, 3).

Il Giappone fatica all’inizio, ma poi supera per 3-1 la Germania: asiatiche avanti col doppio d’apertura, nel quale Hina Hayata e Miu Hirano regolano Shan Xiaona e Wan Yuan per 3-1 (3, 3, -6, 8), ma le teutoniche pareggiano con Annett Kaufmann, che piega Miwa Harimoto per 3-0 (9, 8, 8). Le nipponiche chiudono i conti senza particolari patemi negli altri due singolari, vinti per 3-0: Miu Hirano batte Wan Yuan (7, 6, 9), infine Miwa Harimoto si riscatta e passeggia contro Shan Xiaona (8, 5, 0).