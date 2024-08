Tennis, Rafa Nadal si ferma e salta gli US Open: “Tornerò in campo alla Laver Cup”

Rafa Nadal salterà gli US Open. La comunicazione arriva direttamente dallo stesso nativo di Manacor che, per mezzo di un post sui suoi canali social, ha annunciato la decisione di prendersi un po’ di tempo prima di tornare in campo. Prosegue, quindi, a singhiozzo il 2024 del fuoriclasse iberico. Dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (in singolare e in doppio al fianco di Carlos Alcaraz) lo spagnolo ha scelto di non prendere parte agli impegni sul cemento nordamericano.

Il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha ammesso che non si sente in grado di dare il proprio 100% dopo gli sforzi del Roland Garros con i Cinque Cerchi e, di conseguenza, ha dato l’arrivederci ai suoi supporters. Non solo, ha fissato anche la data del suo ritorno in campo, che sarà in concomitanza con la Laver Cup che si terrà dal 20 al 22 settembre a Berlino.

Lo spagnolo, che nel torneo olimpico è stato eliminato da Novak Djokovic al secondo turno, rappresenterà il Team Europe nella competizione a squadre ideata da Roger Federer. Sappiamo, quindi, quando rivedremo in azione Rafa Nadal, ma non sappiamo cosa deciderà di fare successivamente. Il ritiro dal tennis sembra sempre più vicino ma, al momento, non c’è nulla di certo. Come ha ammesso lo stesso spagnolo, prenderà questa decisione senza alcuna fretta o pressione.

Per ora, quindi, rimaniamo al post di poche ore fa, nel quale annunciava la sua decisione di saltare la campagna sul cemento nordamericano e, soprattutto, il Major newyorkese: “Ciao a tutti, vi scrivo oggi per farvi sapere che ho deciso di non partecipare agli US Open di quest’anno, un posto in cui ho ricordi fantastici. Mi mancheranno quelle sessioni notturne elettriche e speciali all’Arthur Ashe Stadium, ma non credo che sarei in grado di dare il 100% questa volta. Grazie in particolare a tutti i miei fan degli Stati Uniti, mi mancherete tutti e ci rivedremo un’altra volta. In bocca al lupo a tutti per lo US Open che è sempre un torneo fantastico! Il mio prossimo evento sarà la Laver Cup a Berlino”.