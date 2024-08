Tennis, precedenti negativi per Musetti contro Djokovic. Ma c’è una vittoria sulla terra rossa…

Il rush di Lorenzo Musetti prosegue senza selezione di continuità. Il ragazzo di Carrara sta facendo sognare il tennis italiano, riportandolo tra i migliori quattro del torneo delle Olimpiadi a distanza di quarant’anni, quando Paolo Canè fu bronzo con lo sport inserito ai Giochi come sport dimostrativo. Ora arriva uno scoglio bello pesante da affrontare, di nome Novak Djokovic.

Il serbo è alla ricerca dell’ultimo alloro che manca nella sua meravigliosa carriera: fino ad ora il numero 1 del seeding non ha ancora perso un set nella sua avventura olimpica, imponendosi senza problemi con Matthew Ebden, Rafa Nadal, Dominik Koepfer e Stefanos Tsitsipas. Anche se, per la partita di oggi, c’è da segnalare un problema al ginocchio affiorato negli ultimi giorni, su cui ha già dichiarato di voler giocare sopra.

Precedenti che vanno nettamente a favore di Nole, che ha vinto sei dei sette scontri nel circuito maggiore. Il primo match arrivò proprio su questi campi, agli ottavi del Roland Garros 2021, quando Lorenzo vinse i primi due set al tiebreak per poi esaurire le energie ritirandosi sul 4-0 della quinta frazione (6-7 6-7 6-1 6-0 4-0). Djokovic poi impresse due lezioni importanti all’azzurro nel 2022, quando tra Dubai e Parigi-Bercy collezionò la miseria di nove giochi (6-3 6-3 e 6-0 6-3).

Nel 2024 quello di oggi sarà il quarto confronto, con Nole che ha un 3-0 dalla sua. Tre incroci sicuramente più combattuti: fu 7-5 6-3 agli ottavi di Montecarlo, mentre ai sedicesimi del Roland Garros Musetti ebbe anche l’impressione di poterla vincere quando si ritrovò avanti di un set al quarto per poi venire emotivamente travolto dall’avversario (7-5 6-7 2-6 6-3 6-0). L’ultima sfida invece è della semifinale di Wimbledon, un 6-4 7-6 6-4 con poco appello.

L’unica vittoria di Musetti è datata 2023, al Masters1000 di Montecarlo: furono quasi tre ore di battaglia, intervallate anche da un’interruzione per pioggia, in cui l’azzurro seppe approfittare di una giornata poco positiva dell’allora numero 1 al mondo. La partita si chiude sul 4-6 7-5 6-4, e anche oggi Nole arriva in condizioni tutt’altro che perfette: c’è margine per ripetere l’upset? Lo scopriremo sul Philippe Chatrier.