Tennis, Italia primattrice assoluta nel ranking ATP: un dato impressionante

Un periodo di grande splendore per il tennis italiano. In particolare, nel settore maschile i riscontri sono sempre di settimana in settimana assolutamente rimarchevoli. A unirsi al club dei vincitori di tornei è stato Lorenzo Sonego che, dopo quasi due anni, è stato in grado di portarsi a casa il quarto titolo della carriera nel massimo circuito internazionale.

Nella Finale di Winston-Salem, il piemontese ha sbancato e piegato in maniera netta l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-0 6-3. Una partita a senso unico, in cui il piemontese ha mostrato una superiorità chiara fin dai primi quindici. E così, grazie a quest’affermazione, Sonny torna in top-50, per la precisione al n.48 del ranking ATP.

Questo risultato ha delle conseguenze rilevanti sull’intero movimento. Sì, perché l’Italia è l’unico Paese che può annoverare ben sette giocatori nelle prime 48 posizioni della classifica mondiale. Un dato anche migliore degli Stati Uniti che ne hanno altrettanti, ma nei primi 49 posti.

Un dato da sottolineare, se si lega il tutto anche all’età dei nostri tennisti, citando Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi nati negli anni 2000 e quindi in grado di rimanere ad altissimi livelli ancora per lungo tempo.

RANKING ATP ITALIANI

1. Jannik Sinner

18. Lorenzo Musetti

30. Matteo Arnaldi

31. Flavio Cobolli

37. Luciano Darderi

44. Matteo Berrettini

48. Lorenzo Sonego

RANKING ATP USA

12. Taylor Fritz

13. Ben Shelton

14. Tommy Paul

16. Sebastian Korda

20. Frances Tiafoe

46. MarcoS Giron

49. Brandon Nakashima